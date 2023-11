Kun Jaana ei tullutkaan raskaaksi, oma kroppa tuntui petturilta

Moni on tottunut sukulaisten hyväntahtoisiksi tarkoitettuihin naljailuihin, joissa muistutetaan biologisesta kellosta. Lapsettomille saatetaan heittää esimerkiksi "kello käy" tai "ei lapsia sillä lailla vain saa". Lapsitoive tai sisintä kalvava lapsettomuus ei kuitenkaan näy päälle.

– Usein on miettinyt, että tietäisitpä vaan, mitä taustalla on. Kun lapsettomuudesta ei puhuta paljon, kynnys avun hakemiseen on tosi iso, kuvaa Kierron verran toivoa -podcastin ja blogin Jaana Vaholuoto.