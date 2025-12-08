Edesmenneen Eila Roineen lapsi kastettiin Heikki ja Kaija -tv-sarjan kuvauksissa.

Näyttelijä Eila Roine on kuollut 94-vuotiaana. Roine muistetaan muun muassa tavallista arkea kuvaavasta Heikki ja Kaija -televisiosarjasta. Sarjasta tuli 1960- ja 1970-luvuilla suosittu ja sen näyttelijöistä kuuluisia, kun televisio alkoi löytyä yhä useammasta suomalaiskodista.

Aviopari Kaijaa ja Heikkiä esitti oikean elämän aviopari Eila Roine ja Vili Auvinen.

Sarjaa esitettiin kymmenen vuotta, ja ensimmäiset vuodet sarjaa tehtiin suorana lähetyksenä.

– Oli opittava tietämään, mikä kamera kuvaa ja mikä on kuvakulma. Jollakin sellaisella silmällä, jota ei olekaan, piti vaistota, tuleeko tästä huono kuva ja pitääkö korjata asentoa, muisteli Roine suoran lähetyksen haasteita STT:lle.

Kerran studion lattialle levisi hernepussi, eikä raskas kamera päässyt liikkumaan suunnitellusti. Roineen mukaan tilanne meni käsittämättömäksi improvisoinniksi. Näyttelijät kulkeutuivat kuka milläkin verukkeella kameran eteen draamaa jatkamaan.

Eräässä sarjan kohtauksessa vietettiin ristiäisiä. Roineen ja Auvisen poika Janne oli syntynyt, ja kastejuhlan järjestämiselle ei tuntunut löytyvän työhön palanneelta Roineelta voimia. Hän tarttui ehdotukseen siitä, että ristiäiset järjestettäisiin osana sarjan kuvauksia.