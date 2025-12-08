Näyttelijä Eila Roine on kuollut 94-vuotiaana. Legendaarinen näyttelijä ehti olla 70-vuotisen uransa aikana monessa mukana.
Näyttelijä, teatterineuvos ja teatteritaiteen kunniatohtori Eila Roine on kuollut, kertoo Tampereen työväen teatteri tiedotteessaan. Roine kuoli Tampereella tänään 94-vuotiaana.
Roine työskenteli pääosan urastaan Tampereen työväen teatterissa ja esiintyi samalla myös monissa tv-ohjelmissa. Kaikkiaan Roineen ura näyttämöillä kesti yli 70 vuotta.
Eila Orvokki Roine-Auvinen syntyi näyttelijäperheeseen 26. marraskuuta 1931 Turussa. Perhe muutti Tampereelle isä Eero Roineen saatua kiinnityksen Tampereen työväen teatteriin.
Lapsena Eila Roine istui usein teatterin katsomossa. Katsojan rooli ei kuitenkaan riittänyt, vaan näyttelemisen vimma sai hänet esittämään itse keksimiään näytelmiä koulussa ja partiossa.
Oikeaan teatterityöhön Roine pääsi jo 17-vuotiaana, kun teatterissa alettiin kouluttaa avustavia iltanäyttelijöitä. Muutaman vuoden päästä Roine sai kiinnityksen näyttelijäksi ja jäi Tampereelle, jossa monipuolisia tehtäviä riitti.
– Enkä ole sitä koskaan katunut, totta puhuen. Kyllähän meitä nuorempana vakavasti kyseltiin moneenkin paikkaan, Roine muisteli STT:lle vuonna 2001.