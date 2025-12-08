Näyttelijä Eila Roine on kuollut 94-vuotiaana. Roineen kuolemasta kertoo Tampereen Työnvän Teatteri.

Teatterineuvos Eila Roine oli suomalaisen teatteritaiteen rakastetuimpia ja arvostetuimpia näyttelijöitä. Hän ehti työskennellä Tampereen Työväen Teatterissa yli 45 vuotta, ja samaan taloon hän palasi eläkkeeltäkin vielä useampaan kertaan. Kaikkiaan Roineen ura näyttämöillä kesti yli 70 vuotta.

Roineen uraan mahtui poikkeuksellisen laaja ja merkittävä joukko roolitehtäviä niin näyttämöllä kuin televisiossa. Tampereen Työväen Teatterissa hänen rakastetuimpia näyttämötöitään olivat Väinö Linnan Täällä Pohjantähden alla -näyttämösovitusten Elina (1961-1963) ja Alma (1977).

Televisiossa Roine nousi koko kansan tuntemaksi jo varhain Heikki ja Kaija -sarjan myötä.Vuodesta 1997 alkaen hän juonsi Yle TV2:n Pikku Kakkosta aina vuoteen 2013 asti.

Roine syntyi 26.11.1931 Tampereella. Perhe muutti Tampereelle isä Eero Roineen saatua kiinnityksen Tampereen työväen teatteriin.

"Kyllähän näytellä jaksaa"

Lapsena Eila Roine istui usein teatterin katsomossa. Katsojan rooli ei kuitenkaan riittänyt, vaan näyttelemisen vimma sai hänet esittämään itse keksimiään näytelmiä koulussa ja partiossa.

Oikeaan teatterityöhön Roine pääsi jo 17-vuotiaana, kun teatterissa alettiin kouluttaa avustavia iltanäyttelijöitä. Muutaman vuoden päästä Roine sai kiinnityksen näyttelijäksi ja jäi Tampereelle, jossa monipuolisia tehtäviä riitti.

– Enkä ole sitä koskaan katunut, totta puhuen. Kyllähän meitä nuorempana vakavasti kyseltiin moneenkin paikkaan, Roine muisteli STT:lle vuonna 2001.

Roine nähtiin niin Koskelan Elinana kuin kukkaistyttö Elizanakin. Laajaan repertuaariin mahtui rooleja klassikoista kokeellisempaan nykyteatteriin.

1960- ja 1970-luvuilla Roine tuli suomalaiskodeissa tutuksi Heikki ja Kaija -televisiosarjassa, jossa Roine näytteli puolisonsa Vili Auvisen kanssa. Roine näytteli pitkään myös Rintamäkeläiset-sarjassa.

Roine jäi eläkkeelle vuonna 1994, mutta näyttelemistä hän ei jättänyt. Eläkeläisellä oli kuitenkin mahdollisuus valita työtarjouksista mielekkäimmät.