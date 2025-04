Ei uskonut pääsevänsä enää Liiga-finaaleihin – konkarin pelaajauralle maistuva käänne

Jääkiekkovalmentaja Mikko Haapakoski kehui kaudella 2012–13 Joensuun Jokipoikien Mestis-joukkueen "ruuvaajia", jotka tappoivat alivoimaminuutteja ja imivät mehut vastustajien taitopelaajista. Yksi ruuvaajista oli nuori puolustaja Aleksi Elorinne, joka haki vauhtia kasvattajaseurastaan.

Elorinne paistattelee harvoin valokeilassa, mutta puolustajakolossi on tehnyt väkevällä peruspelaamisella pitkän ja menestyksekkään liigauran. Hänellä on hämmästyttävä kyky nousta esiin tärkeissä peleissä ja pelata vielä silloin, kun moni virkaveli on viettänyt jo viikkokausia kesälomaa.

KalPaa edustava Elorinne on perjantaina alkavissa Liigan finaaleissa monin tavoin tutussa mutta samalla myös uudessa tilanteessa, kun hän ottaa vastaan SaiPan hyökkäykset.

Elorinne on KalPan kokenein pelaaja, kun mittarina ovat Liigan pudotuspeliottelut. Niitä hän on tahkonnut huimat 117.

Sikäli tilanne on uusi, ettei Elorinne ole pelannut loppuotteluita aiemmin KalPassa. Eikä Elorinteen pitänyt nousta enää Liigan huipulle sen jälkeen, kun hän siirtyi Ranskaan vuonna 2022.

– Rehellisesti sanottuna en välttämättä uskonut, että pääsen vielä Liigan finaaleihin, 35-vuotias Elorinne kertoo STT:lle puhelimitse.

– Ranskaan lähtiessä otin askeleen taaksepäin ja sain aikaa miettiä. Siellä oli aikaa vetää henkeä, uupumuksestaan aiemmin Ylelle kertonut Elorinne sanoo nyt.

Ranska opetti

Aika Ranskassa oli lopulta menestys, koska Elorinteen edustama Rouen voitti mestaruuden.

– Ranskassa oppi arvostamaan suomalaista jääkiekkoa ja Liigaa, kuinka laadukas sarja se on.

Jääkiekko on Ranskassa pikkulaji ja suosittua lähinnä joissain alppikaupungeissa.

– Vaikka Rouen on pohjoisessa, on se puhdas kiekkokaupunki. Jääkiekko on siellä iso juttu, Elorinne muistuttaa.

Suomessa kiekkokaupungit ovat tulleet tutuiksi. Elorinne hyppäsi Tapparan menestysjunaan kaudeksi 2014–15 ja pääsi ensimmäisellä kaudella finaaleihin. Kärpät oli vahvempi voitoin 4–3. Vuonna 2016 Tappara voitti finaaleissa HIFK:n 4–2. Vuonna 2017 Elorinne juhli toista Suomen mestaruuttaan, kun Tappara kukisti KalPan voitoin 4–2.

– Tuon jälkeen on virrannut paljon vettä Kallavedessä, mutta se ottelusarja on muistutus siitä, että täytyy olla valmis pelaamaan seitsemän ottelua. Olimme 0–2-häviöllä, mutta voitimme lopulta mestaruuden.

Harvinaiset "sisämaafinaalit"

Vuonna 2018 Tappara hävisi mestaruuden Kärpille 2–4. Elorinne siirtyi Tapparasta Ilvekseen 2019 kolmeksi kaudeksi. Ranskan-visiitin jälkeen KalPassa on käynnissä toinen kausi.

Viime vuonna KalPa ylsi välieriin ja kohtaa nyt finaaleissa suuryllättäjä SaiPan. Kerta on vasta viides, kun Liigassa pelataan "sisämaafinaalit". Suomen mestarien joukkoon liittyy varmuudella uusi joukkue.

– Kuopiossa on tehty töitä pitkäjänteisesti. Olen iloinen myös siitä, mitä Lappeenrannassa on saatu aikaan. Tällainen finaalikaksikko kertoo urheilun hienoudesta ja antaa toivoa ja uskoa myös muille seuroille, Elorinne paaluttaa.

KalPa on hämmästyttänyt pudotuspeleissä vähäisellä tehtyjen (26) ja päästettyjen (28) maalien määrällään.

– Olemme tilkinneet kollektiivisesti puolustuspelissämme. Lisäksi meillä on äärimmäisen hyvät maalivahdit.

– Joukkueesta aistii intoa. Meillä on paljon ensikertalaisia, jotka eivät ole pelanneet aiemmin finaaleissa.

Konkari voi neuvoa nuorempia.

– Tuli voitto tai tappio, pudotuspeleissä pelit pitää nollata nopeasti.

Elorinne on onnistunut nollaamaan muutenkin ja nauttii mahdollisuudestaan pelata vielä pitkä kevät Suomessa.

– Kaiken kokemani jälkeen osaan arvostaa finaaleihin pääsemistä enemmän kuin koskaan.

KalPan ja SaiPan välinen avausfinaali katsottavissa MTV3-kanavalla ja MTV Katsomossa perjantaina kello 18.30 alkaen. Pronssiottelu Lukko–Ilves käynnistyy samaan aikaan MTV Katsomossa.