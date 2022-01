Ei koronarokotuksia tai terveydenhuollon vaatimuksia: Tällainen on eurooppalaisten perustama "Vihreä paratiisi" Etelä-Amerikassa

Aidatun alueen nimi on El Paraíso Verde eli Vihreä paratiisi ja 1 600 hehtaarista aluetta pystytetään Caazapáan, joka on yksi Paraguayin köyhimmistä alueista.

Alueen omistajien mukaan siellä asuu lopulta noin 3 000 ihmistä. Tällä hetkellä asukkaita on noin 150, perustajat kertovat.

Myöskään niin sanottuja kemikaalivanoja ei sallita. Kemikaalivana on salaliittoteoria, jonka perusajatus on se, että jokin taho levittää suuria määriä kemikaaleja ilmakehään.

Ihmelääkkeitä ja valheita

Vihreän paratiisin suosio on kasvanut koronapandemian myötä. Useat ovat kertoneet muuttaneensa, koska suhtautuvat skeptisesti virukseen ja sitä vastaan kehitettyihin rokotteisiin.

Varsinkin koronarokotuksia vastustavia maahanmuuttajia on tavattu muuallakin Paraguayssa. Valtion lukujen mukaan maahan muutti vuonna 2019 neljä saksalaista. Viime vuonna vastaava luku oli 101.

– Monet vanhemmat ihmiset muuttavat. He ymmärtävät, että ihmisiä kuolee vanhainkodeissa rokotusten jälkeen. Nelikymppiset taas yrittävät tuoda lapsensa tänne paetakseen, kertoo The Guardianille Vihreän paratiisin lähellä asuva saksalainen, jolla on liiketoimintaa alueen kanssa. Hän halusi pysyä nimettömänä.