Autoilija! Älä valita huurtuvista ikkunoista, jos olet itse sortunut näihin virheisiin

Auton säilytyspaikalla on olennainen vaikutus sen ikkunoiden huurtumiseen: lämmin ja hyvällä ilmanvaihdolla varustettu talli tai halli helpottaa aamuisia liikkeellelähtöjä.

Jos taas autoa säilyttää ulkona, on auton sisätilojen esilämmitys tehokas keino huurtumisen ehkäisemiseksi. Kun kuljettaja ja matkustajat tulevat valmiiksi lämpimään autoon, ei huurtumista tapahdu yhtä rajusti kuin kylmään autoon tultaessa.

Milloin olet viimeksi puhdistanut tuulilasin sisäpinnan?

Kosteus tarttuu lasiin sitä herkemmin, mitä likaisempi se on. Tuulilasin sisäpinnan säännöllinen puhdistaminen onkin tärkeä toimenpide huurtumisen ehkäisemiseksi.

Henkilöautoon istutaan – ei astuta

Talvella on tärkeää, että huomaa pyyhkäistä lumet pois auton katolta, oven kohdalta, ennen oven avaamista. Mikäli näin ei toimi, putoaa oven päällä oleva lumi autoon sisälle. Olisikin hyvä, että ennen oven avaamista pyyhkäistäisiin lumet pois sen päältä. Tätä varten itselläni roikkuu lumiharja roskakatoksen seinässä. Mikäli ainoa saatavilla oleva lumiharja on autossa sisällä, voi oven päältä pyyhkäistä lumet varovasti kädellä ennen oven avaamista. Kun lumiharja sitten on saatu käteen, harjataan auto kokonaan lumesta ennen kuin muita ovia avataan.