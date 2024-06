"Ei jumalan tähden, minä en pärjää!" – Omaishoitaja Vuokko soitti ambulanssin, mutta mies ei silti päässyt sairaalaan

Omaishoitajaliiton toiminnanjohtaja Sari Tervonen kertoo, että Kultalahden tapauksen kaltainen palaute on yleistä.

– Valitettavasti me saamme palautetta, että huonommassa kunnossa sinne omaishoitajan hoidettavaksi ihmisiä palautuu. Huoli on tietysti ja näkymä vähän huono, kun palvelujen saannissa on ollut heikennyksiä, Tervonen kertoo.