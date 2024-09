Loppuunpalaneen omaishoitajan hätähuuto: Monen ihmisen työt ja ikuinen köyhyysloukku

Työikäisten omaishoitajien asema on todella huono, jos joutuu jäämään pois työstä hoidettavan hoidollisuuden vuoksi. Näin kertoo MTV Uutisille Pirjo Mäkelä Jämijärveltä.

– Vieläkin tyttären sanat kaikuvat mielessäni: "Äiti, koska sulla on mulle aikaa."

"Säästämme miljardeja maamme hyväksi"

– Jos olet työikäinen omaishoitaja, tulona on vain omaishoidon tuki, ellei pysty käymään työssä kaiken ohella. Eläkeikäisillä on eläke plus omaishoidon palkkio ja tuki turvanaan.