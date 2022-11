Kokkolaan suunnitellaan Suomen suurinta vedyntuotantolaitosta

Flexens kertoo, että se on allekirjoittanut aiesopimuksen maanvuokrasopimuksesta, jolla rakennettaisiin kapasiteetiltaan noin 300 megawatin vedyntuotantolaitos Kokkolan suurteollisuusalueelle.

Investoinnin arvoksi on haarukoitu noin 500 miljoonaa euroa. Tämänhetkisen arvion mukaan lopullinen investointipäätös voitaisiin tehdä loppuvuodesta 2024 tai alkuvuodesta 2025.

– Kokkolassa on jo vedyntuotantoa, joka takaa vakiintuneen turvallisen toimintaympäristön. Lisäksi alueella on satama. Länsirannikolle onkin muodostumassa eräänlainen Suomen "vetyhub", koska alueella on saatavissa vedyntuotannossa tarvittavaa tuulivoimaa ja vihreää sähköä, Schalin sanoi tiedotteessa.