Entiset siirtomaat vaativat yhä äänekkäämmin kulttuuriesineidensä palauttamisia – iso osa museoiden aarteista on varastettuja

Ranska palautti marraskuussa 26 merkittävää kulttuuriperintöesinettä nykyiseen Beniniin Länsi-Afrikassa, kertoo Ranskan TV5 Monde . Yksi niistä on Dahomeyn kuningaskunnan kuninkaan valtaistuin, jonka Ranskan siirtomaavallan sotilaat eversti Alfred Doddsin johdolla ryöstivät kuningaskunnan pääkaupungista Abomeysta 1892.

Branly ei ole Pariisin tunnetuimpia museoita, mutta sen kokoelma on vaikuttava. Tähän on vaikuttanut osaltaan esimerkiksi nykyinen Benin, tahtomattaan. Branlyssa on noin 70 000 esinettä Afrikasta. Niistä noin 46 000 Ranskan siirtomaavallan ajalta.