Onko Torinon käärinliina aito vai erinomainen väärennös?

Torinon käärinliinaa on epäilty 1300-luvulla valmistetuksi väärennökseksi. Eikä ihme, sillä kangas tuotiin pyhiinvaeltajien nähtäväksi Ranskan Lireyssä 1300-luvun puolivälissä – ilman selvyyttä, miten se oli sinne päätynyt. Toisaalta uusimmissa tutkimuksissa se on ajoitettu lähelle Jeesuksen aikaa.

– Kun näitä tieteellisiä tutkimuksia on tehty, vastustusta on tullut paljon enemmän kirkollisista piireistä kuin skeptikkojen puolelta.

Hiltusen kirja Valokuva Jeesuksesta (2019) on tuorein suomenkielinen teos aiheesta. Hiltunen itse on antropologian dosentti Oulun yliopistossa, akateemiselta taustaltaan kulttuurihistorioitsija ja antropologi.

Ajoitus ei ole ihan helppoa

Myöhemmin ajoitusta on kritisoitu, koska kankaaseen on voinut ajan mittaan kiinnittyä uudempaa ainetta. Mahdollista on Hiltusen mukaan sekin, että kangasta on huolellisesti ja lähes näkymättömästi korjattu keskiajalla – ja näytepalan leikkaaja on osunut juuri tällaiseen kohtaan.