Eeva Lehtimäen kommentti: Suomalaisten Nato-kannoissa historiallinen muutos – poliitikot eivät voi enää piiloutua ulkopoliittisen liturgian taakse

Enemmistö suomalaisista kannattaa ensimmäistä kertaa Suomen liittymistä sotilasliitto Naton jäseneksi. Tulos on historiallinen.

Ylen kyselyn mukaan 53 prosenttia suomalaisista kannattaa Suomen liittymistä Natoon. 28 prosenttia vastustaa ja 19 prosenttia on kannastaan epävarmoja.

Nopeat käänteet

Muutos kansalaisten mielialoissa on ollut nopeaa. Tammikuussa Taloustutkimuksen MTV Uutisille tekemässä kyselyssä Nato-jäsenyyttä kannatti 30 prosenttia , sitä vastusti 43 prosenttia ja kannastaan epävarmoja oli 27 prosenttia. Jo silloin kriisi leijui ilmassa.

Ukrainan sota on tullut suomalaisten iholle. On konkretisoitunut, että Venäjä on oikeasti uhka ja tällä hetkellä politiikassaan häikäilemätön.