Eeva Lehtimäen kommentti: Homma alkaa repeillä – hallitus huolestui itsekin sekavasta strategiaviestinnästään, kansalaiset taistelevat koronaturtumusta vastaan

Myös hallitus on pärjännyt vaihtelevassa koronamaastossa kehujen arvoisesti.

Samaan aikaan koronaturtumus on totta. Ei enää villasukkien kutomista, pataleipää, etäpalavereja, tylsinä toistuvia viikkoja, ilman kaukana asuvia sukukulaisia. Tekee mieli höllätä.

Vaikea koronaviestintä, hallitus on itsekin huolestunut

Myös hallituksessa homma alkaa repeillä. Moni hallituksen ministeri sekä koronapäätöksiin osallistuva virkamiesasiantuntija myöntää, että koronaviestintä on menossa metsään ja kunnolla.

Syynä on asioiden ja termien hähmäisyys. Ilmassa viuhuu perustasoa, kiihtymisvaihetta ja leviämisvaihetta. On strategian mukainen taso yksi, kaksi ja kolme.

Hallituslähteen mukaan hänellä on kova huoli siitä, pysyykö kukaan enää kartalla koronatilanteesta. Tietävätkö ihmiset mitä pitää tehdä vai noudattaako jokainen ohjeita ja suosituksia vähän sinne päin oman fiiliksensä mukaan?

Nyt Suomi on siirtymässä koronan kanssa tasolle kaksi eli toiseksi vakavimpaan vaiheeseen. Kiristyksiä on luvassa ainakin Uudellemaalle, siitä lienee yhteisymmärrys, mutta muiden alueiden tilanteesta hallituksessa on ristivetoa. Esimerkiksi keskustalaisille eivät maistu kovemmat toimet taudin kanssa pärjäävissä maakunnissa.