Kommentti: Sipilän hallitukselta putkahti "joulun ihme", näyttävä mediaoperaatio velkayllätyksestä

Jo elokuussa ennakoitiin, että velkakierre taittuu vuonna 2019.

Selitystä tälle "joulun velkaihmeelle" ei ole vielä kerrottu. Valtiokonttori ilmoitti tällä viikolla hallitukselle, että sen ei tarvitse nostaa loppuvuodelle kaavailtua 2,2 miljardin lainaerää.

Hallituspuolueiden ministerit ja kansanedustajat ottivat uutisesta saman tien kaiken ilon irti. Sosiaalisessa mediassa on ketjukirjeen tavoin tänään julistettu, kuinka Sipilän hallitus on toteuttanut lupauksensa ja julkista taloutta on pantu kuntoon edellisen hallituksen kaaoksen jäljiltä.

Hallituksen kuoro on ollut niin laaja ja äänekäs, että tämä haiskahtaa jo hyvin suunnitellulta mediaoperaatiolta. Puheenjohtajien Juha Sipilän ja Petteri Orpon on mukavampi lähteä kiertämään keväällä vaalikojuja, kun valtion tulot ylittävät vihdoinkin menot. Vaalikauden alun ikäviä päätöksiä on helpompi perustella.



Käänne valtion taloudessa ja velanotossa on toki tervetullut, mutta se kelpaisi ilman turhanaikaisia kikkailujakin. Mutta kukapa sitä kissan häntää nostaisi, jos ei kissa itse.



Finnvera ja Sitran kassa



Tämä onni ja autuus ei ole ikuista. Jo aiemmin on ollut tiedossa, että valtion budjetissa on isoja kertaluonteisia eriä: Finnvera maksaa lainansa takasin valtiolle etuajassa könttänä ja hallitus on myynyt valtion omaisuutta. Tämä lämmittää yhtä kauan kuin oppositiopuolue SDP:n varjobudjeteissa toistuva Sitran kassan ryöstö.



Sipilän hallituksen jouluihmeen pohjalla on toki talouden ja työllisyyden koheneminen, mistä osa on hallituksen ansiota, osa EKP:n elvytyksen ja maailmantalouden hyvän vireen.



Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan arvion mukaan noin puolet vaalikaudella syntyneistä työpaikoista on hallituksen politiikan ansiota.



Velkakello voidaan vaihtaa ja hiilikelloon



Valtion velka ehti lähes kaksinkertaistua finanssikriisin aikana. Uutinen käänteestä on siis tervetullut, vaikka kakkua on nyt turhaan kuorrutettu äkkimakealla marengilla.



Vastuullisille talouspoliitikoille on hankalaa alkaa liiaksi hehkuttaa käännettä velanotossa. Tässä vaiheessa varoituksen sana tulkoon siis ekonomistien suunnasta: Talouskasvu on hidastumassa ja valtion menot kasvavat ikääntyvässä Suomessa.



Vaalilupauksia satelee muutenkin jo siihen malliin, ettei realismi tahdo enää sekaan sopia. On koulutusmiljardia, on eläkemiljardia, on hävittäjämiljardia, on tuulivoimamiljardia. On kaikenlaista.



Neljä vuotta sitten MTV Uutisten eduskuntavaalitentissä taustalla naksutti velkakello, minkä katsottiin ohjailleen vaalikeskustelua tiukkaan taloudenpitoon – ja tästä ratkaisusta tuli kehujen lisäksi myös kritiikkiä.