Kommentti: Vapauden maa? Trump pakotti sulkemaan opiskelijoiden suut – "Kukaan ei voi suojella teitä"

Presidentti Donald Trumpin hallinto hyökkää nyt ennennäkemättömällä tavalla kansainvälisiä opiskelijoita ja sananvapautta vastaan, kirjoittaa MTV Uutisten Yhdysvaltoihin erikoistunut toimittaja Sanna Voltti.

Tänään saimme kuulla uutisen, jonka mukaan presidentti Donald Trumpin hallinto on kumonnut maailmankuulun Harvardin yliopiston oikeuden ottaa sisään ulkomaisia opiskelijoita.

Harvardin yliopisto sijaitsee Massachusettsin Cambridgessa, Bostonin lähellä. Kyseessä on Ivy League -yliopisto, jossa myös moni suomalainen opiskelee.

Hallinto syyttää yliopiston johtoa siitä, että se on muuttanut "aiemmin niin hienon oppilaitoksen amerikkalaisvastaiseksi, antisemitistiseksi ja terrorismia tukevaksi kiihotuspesäkkeeksi".

Amerikkalaisvastainen, terroristinen kiihotuspesäke kuulostaa ennemmin joltakin, jolla kuvailtaisiin paikkaa, jossa Hollywoodin toimintaleffojen konnat majailevat. Ei heti uskoisi, että näillä sanoilla viitattaisiin yhteen maailman arvostetuimmista yliopistoista, jonne opiskelijat ympäri maailmaa unelmoivat pääsevänsä.

"Kukaan ei voi suojella teitä"

Saavutin oman unelmani vuonna 2022, kun pääsin sisään yhteen kahdeksasta Ivy League -yliopistosta, New Yorkissa sijaitsevaan Columbian yliopistoon.

Columbia on nyt myös Trumpin hallinnon hampaissa. Maaliskuussa hallinto perui Columbialta apurahoja yhteensä 400 miljoonan dollarin edestä, koska sen mukaan yliopisto ei ollut onnistunut tukahduttamaan antisemitismiä kampuksella. Harvardilta hallinto on leikannut yli kaksi miljardia dollaria, pitkälle samoista syistä.

Antisemitismisyytökset ovat toki vakavia, ja ne on syytä ottaa tosissaan. Esimerkiksi Columbian yliopistossa perustettiin Gazan sodan alettua antisemitismin vastainen työryhmä, jonka tavoitteena oli taata juutalaisille opiskelijoille ja opettajille turvallinen ympäristö kampuksella. Sodan puhjettua Columbian kampuksella on nähty useita mielenosoituksia sekä Israelin että Palestiinan puolesta.

Tämän vuoden alkukeväästä Columbian yliopiston journalismikoulun rehtori – entisen opinahjoni johtaja – puhui kaikille journalistiopiskelijoille Pulitzer-rakennuksessa, jossa jaetaan vuosittain myös samanniminen palkinto.

Rehtori kehotti opiskelijoita olemaan julkaisematta mitään pro-Palestiina-sisältöä omilla sosiaalisen median kanavillaan – tai ylipäätään mitään, mikä voisi herättää nykyhallinnon huomiota väärällä tavalla. Viesti oli erityisesti suunnattu kansainvälisille opiskelijoille.

– Nämä ovat vaarallisia aikoja. Kukaan ei voi suojella teitä, hän sanoi.

Elämme maailmassa, jossa maailman tunnetuimman journalismikoulun rehtori kehottaa opiskelijoitaan pitämään suunsa supussa maassa, jota ennen pidettiin lehdistönvapauden tyyssijana.

Eikä unohdeta, miten uutistoimisto AP:lta evättiin pääsy Valkoisen talon tiedotustilaisuuksiin, minkä seurauksena uutistoimisto haastoi kolme Trumpin hallinnon virkamiestä oikeuteen. Aiemmin keväällä Valkoinen talo ilmoitti, että sen pressitiimi päättää jatkossa itse, mitkä toimittajat pääsevät tiedotustilaisuuksiin – poiketen sadan vuoden käytännöstä, jossa valinta kuului kirjeenvaihtajien yhdistykselle.

Hallinto puhuu sananvapauden puolesta

Donald Trump ja hänen varapresidenttinsä JD Vance ovat molemmat korostaneet sananvapauden merkitystä ja kritisoineet sen rajoituksia sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa.

Trump on luvannut palauttaa "amerikkalaisen vapauden" digitaalisilla alustoilla, tarkoittaen, ettei sosiaalisessa mediassa saisi poliittisin perustein rajoittaa käyttäjien ilmaisunvapautta.

Varapresidenttiehdokas JD Vance on ollut erityisen kriittinen Euroopan sananvapaustilanteesta. Münchenin turvallisuuskonferenssissa helmikuussa 2025 hän syytti eurooppalaisia hallituksia sananvapauden ja demokratian vastaisesta toiminnasta. Vancen mukaan Euroopassa sananvapaus on vetäytymässä ja sensuuri muodostaa vakavan uhan länsimaisille arvoille.

Eli samaan aikaan kun sananvapauden puolustamisesta on tullut keskeinen osa Trumpin hallinnon poliittista viestiä, on hallinto ryhtynyt toimiin, jotka rajoittavat opiskelijoiden, toimittajien ja ulkomaalaisten sananvapautta Yhdysvalloissa.

Vapauden maa?

Kun aloitin opintoni vuonna 2022, rehtorin varoittava lausunto tai ulkomaalaisten opiskelijoiden karkottaminen eivät olisi tulleet kuuloonkaan. Omalla poliittisen journalismin luokallani Columbiassa viidestätoista opiskelijasta vain kolme oli amerikkalaisia – me muut tulimme eri puolilta maailmaa.

Yhdysvaltojen nykyhallinto on valinnut epäystävällisen linjan kaikkia maahanmuuttajia kohtaan. Tämänhetkinen sota maan huippuyliopistoja vastaan vähentää eittämättä opiskelijoiden ja tutkijoiden kiinnostusta Yhdysvalloista.

MTV Uutiset uutisoi äskettäin, että Helsingin yliopisto on saamassa tänä vuonna kaksinkertaisen määrän hakemuksia Yhdysvalloista aiempiin vuosiin verrattuna. Näyttää siltä, että myös monet amerikkalaiset korkeakouluihin suuntaavat etsivät nyt vaihtoehtoja oman maansa ulkopuolelta.

Trumpin hallinto taistelee aggressiivisesti laitonta maahanmuuttoa ja rajanylityksiä vastaan – tämä oli yksi hänen keskeisistä vaalilupauksistaan vuoden 2024 presidentinvaaleissa.

Samalla kuitenkin myös laillisia reittejä on vaikeutettu: viisumeita ja oleskelulupia on vähennetty, ja niiden myöntämistä on hidastettu. Trump on lisäksi ilmoittanut haluavansa kumota perustuslain 14. lisäyksen, jonka mukaan Yhdysvalloissa syntynyt saa automaattisesti kansalaisuuden. Hänen mukaansa tämä pykälä on "typerä".



Yhdysvaltojen aiempi viesti ja periaate – vapauden maa, jonne kaikki ovat tervetulleita – tuntuu nyt yhä kaukaisemmalta.

Jos korkeakoulut, vapaa tutkimus ja sananvapaus määrittävät vapaata ja toimivaa yhteiskuntaa, voidaan kysyä, mitä jää jäljelle, kun ne asetetaan hallinnollisten hyökkäysten kohteeksi.

Yhdysvallat muokkaa nyt tulevaisuuttaan nyt myös sen suhteen, miten se kohtelee niitä, jotka haluavat oppia, opettaa ja puhua.

