Kommentti: Ukraina nöyryytti Putinin ydinasepelotetta ja pimitti Trumpilta "Venäjän Pearl Harborin"

Ydinasepelote on ollut sodan aikana tietyllä tapaa pyhä. Ei enää, kirjoittaa MTV Uutisten toimittaja Jouko Luhtala.

Jos Ukrainan sunnuntaiset väitteet pitävät paikkaansa, tuhosi tai vaurioitti se yhdessä iskusarjassa noin neljääkymmentä eli kolmasosaa Venäjän strategisista pommikoneista.

Se olisi katastrofi Venäjälle ja aidosti sotahistoriaa.

Strategiset pommikoneet eivät ole mitä tahansa sotakoneita, vaan yksi ydinasepelotteen kolmesta pylväästä eli ydinasetriadista.

Kaksi muuta ovat mannertenväliset ohjukset ja sukellusveneistä laukaistavat ohjukset.

Venäjälle ja sen edeltäjälle Neuvostoliitolle ilmavoimat ovat olleet kolmikon heikoin lenkki jo pitkään, mikä Kremlin onneksi vähentää iskun vaikutusta sen ydinasepelotteeseen.

Ukrainaa vastaan Venäjä on käyttänyt kyseisiä pommikoneita perinteisten ohjusten laukaisuun. Strategiset pommikoneet ovat järisyttävän kalliita ja todella vaikeasti korvattavia.

Jos Kreml haluaa tehdä Ukrainan iskusta numeron, tulee se epäilemättä painottamaan vähintään suljettujen ovien takana ydinasekulmaa.

Todennäköistä on, että Venäjä koventaa julkista retoriikkaansa ja pyrkii tekemään jonkinlaisen vastahyökkäyksen.

Tähän viittaa jo se, ettei Kreml pyrkinyt täysin lakaisemaan hyökkäystä maton alle, vaan myönsi Ukrainan hyökänneen useille sotilaslentokentille.

Toisaalta Kremlin liian äänekäs vikinä näyttäisi herkästi heikkoudelta. Se ei tietenkään sovi, mutta ydinaseista puhumalla Venäjä voi väittää Ukrainan sotivan vastuuttomasti.

Sunnuntaina Venäjän ja Yhdysvaltojen ulkoministerit Sergei Lavrov ja Marco Rubio keskustelivat Kremlin pyynnöstä.

Virallisesti puhuttiin maanantaina jatkuvasti rauhantunnusteluista. Ei olisi suuri yllätys, jos epävirallisesti olisi puhuttu myös ydinasepelotteen koskemattomuudesta.

Pyhä pelote

Ydinasepelote on ollut sodan aikana tietyllä tapaa pyhä.

Venäjä on lisännyt ydinpelotteen pyhyyttä pitämällä sitä toistuvasti esillä. Se on myös toiminut. Asiantuntijoiden mukaan ydinsodan pelko on ohjannut varsinkin Yhdysvaltojen apupolitiikkaa.

Esimerkki ydinpelotteen koskemattomuudesta saatiin, kun toukokuussa 2024 uutisoitiin Ukrainan hyökänneen drooneilla Venäjän ydinasetutkia vastaan.

Washington Postin lähteiden mukaan tämä ei Yhdysvalloissa naurattanut. Yhdysvalloissa pelättiin, että Venäjä tulkitsee iskut yritykseksi horjuttaa sen ydinasepelotetta.

Ukraina on iskenyt Venäjän strategisia pommikoneita vastaan aiemminkin, mutta ei lähellekään tässä mittakaavassa.

Aiemmat hyökkäykset on voitu tavallaan sivuuttaa vastaiskuina, mutta ei ole liioiteltua sanoa, että sunnuntai oli "Venäjän Pearl Harbor", kuten eräs venäläinen sotakommentaattori muotoili.

Japani tuhosi merkittävän osan Yhdysvaltojen Tyynenmeren laivastosta vuonna 1941 tekemällään yllätyshyökkäyksellä. Se aloitti Yhdysvaltojen ja Japanin välisen sodan.

Ukrainan isku oli ehdottomasti yllätyshyökkäys, mutta sotaa se ei aloita. Sen teki Venäjä jo vuosia sitten.

Merkillepantavaa on, että Ukraina ei tiettävästi kertonut strategisten pommikoneita vastaan suunnitellusta iskusta sanallakaan presidentti Donald Trumpin hallinnolle.

Ukrainalaismedia Kyiv Postin lähteen mukaan drooni-isku oli "puhtaasti ukrainalainen operaatio. Yhdysvalloilla ei ollut mitään tekemistä sen kanssa".

Tällä on ainakin kolme viestiä.

Ensinnäkään ei tarvitse olla suuri oraakkeli todetakseen, että Ukraina voi yrittää vähintään vihjata, että emme ole yksin lainkaan niin avuttomia kuin Trump aina toisinaan on "teillä ei ole kortteja" -kommenteillaan väittänyt.

Toiseksi Ukraina pyrkii osoittamaan, etteivät Venäjän asettamat punaiset viivat pidä. Jopa Venäjän ydinasepelotetta vastaan voi hyökätä ilman valtaisan eskalaation vaaraa.

Kolmanneksi Valkoisen talon ja Kiovan yhteistyö ei tätä nykyä ole ollenkaan sillä tasolla kuin vielä Joe Bidenin valtakaudella. Tuolloin Yhdysvallat oli New York Timesin mukaan huomattavan usein osa venäläiskohteiden "tappoketjua".

On myös täysin mahdollista, että Ukraina pelkäsi Trumpin hallinnon varoittavan Venäjää iskusta tai kieltävän Ukrainalta sen tekemisen.

Ensimerkkien perusteella ainakaan Ukrainan kantoja tyypillisesti myötäilleet republikaanit eivät ole Ukrainan viestinnän antaneet iloaan laimentaa.

Kongressinedustaja Don Baconin mukaan "pommittajat olivat hyvin laillisia kohteita".

Trump ei ole hyökkäystä kommentoinut.

Maanantaina jatkuvat Venäjän ja Ukrainan neuvottelut Istanbulissa saivat räjähtävän lähdön.