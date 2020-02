Eeva Lehtimäen kommentti: Kosto, Haavisto ja presidenttipeli – kiusallisia kysymyksiä tapaus al-Holista

Neljä vaalikautta kansanedustajana ja perustuslakivaliokunnan jäsenenä toiminut Tapani Tölli (kesk.) muistutti MTV Uutisten haastattelussa aiheellisesti, että perustuslakivaliokunnan jäsenten on oltava erityisen tarkkoja omasta jääviydestään.

Valiokunta sai kuitenkin aikaiseksi yksimielisen päätöksen, mikä on tärkeää. Asian perusteellinen käsittely ja esitutkinnan aloittaminen hälvensi myös epäilyjä, että Haaviston tapaus olisi ollut läpihuutojuttu, koska hallituspuolueilla on enemmistö perustuslakivaliokunnassa.

Asian perinpohjainen selvittäminen on hyvä asia myös Haaviston itsensä kannalta.

Kosto herättää kysymyksiä

Se on käynyt selväksi, että Pasi Tuomisella ja Pekka Haavistolla on ollut reippaasti erilaiset näkemykset, miten al-Holin leirin suomalaisten naisten ja lasten kotiutusta pitäisi selvittää ja valmistella.

Sama johtamisongelma on edessä myös sen jälkeen, kun prosessi on käyty läpi, vaikka se ei johtaisi valtakunnanoikeuteen. Eli millä tavoin asioita valmistellaan, miten ristiriitoja käsitellään ja millaista meininkiä on tiedossa, jos ministerin ja virkamiehen näkemykset eivät kohtaa ulkoministeriössä?