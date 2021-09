Eeva Lehtimäen kommentti: Saa tanssia ja leikata maskit halki – ainakin yhden ryhmän on silti syytä terästäytyä

Suomi siirtyy vääjäämättä kohti normaalia pitkän koronajumin jälkeen. Työkaverini tiivisti asian hyvin: Tunnelma on kuin Berliinin muuri olisi murtunut. Facebookissa näin ensimmäisen kuvan kahtia leikatusta maskista.

Hallituksen mukaan esimerkiksi loput ravintolarajoitukset ovat voimassa siihen asti, kun rokotuskattavuus on saatu tavoiteltuun 80 prosenttiin.

Tuoreimpien tietojen mukaan kahdesti rokotettujen osuus on 70,2 prosenttia yli 12 vuotta täyttäneistä suomalaisista. Asiantuntijoiden mukaan suomalaisten rokotusinto on ollut hiipumaan päin ja 80 prosentin tavoite on yhä kaukana.