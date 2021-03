Eeva Lehtimäen kommentti: Kolmen kärki karkumatkalla – korona heiluttaa myös kuntavaalien asetelmia

Ylen toisessa kuntavaalimittauksessa pääministeripuolue SDP jatkaa ykkösenä, mutta kuntavaalien alla puolue on matkalla kuolevaisten joukkoon. Kannatus on lievässä laskussa ja kannatus on pudonnut alle maagisen 20 prosentin rajan (19,5 prosenttia).

Viime päivät hallitus on lähinnä kompuroinut juridisessa hetteikössä. Yksi vaalien kuumista kysymyksistä on, että viekö vai tuoko korona SDP:n Marinille ääniä huhtikuun vaaleissa?

PS etenee maakunnissa

Perussuomalaiset on matkalla kuntajytkyyn, koska puolue tekee varmuudella huomattavasti paremman tuloksen kuin neljä vuotta sitten. Silloin puolueen kannatus jäi 8,8 prosenttiin. Nyt loppusuoralla puolue on kakkosena 18,7 prosentin lukemalla.

Kirsi Pihan lähtö ja pormestariralli ei vielä näy

Helsingin kokoomuksen viime päivien pormestariralli ei vielä näy Ylen mittauksessa. Kokoomuksella on edelleen mahdollisuudet pitää paikkansa suurimpana kuntapuolueena. Se on voittanut vaalit kolme kertaa peräkkäin vuosina 2008, 2012 ja 2017.

Kokoomus lähtee loppusuoralle 18 prosentin kannatuksella. Puolueelle huolestuttavaa on kuitenkin se, että Taloustutkimuksen aineiston mukaan kokoomus on menettänyt kannatustaan Helsingissä ja Uudellamaalla.

Tappio häämöttää

Vasemmistoliitto ainoa nousija

Ylen mittauksen ainoa merkittävä nousija on vasemmistoliitto. Li Anderssonia tuuraava opetusministeri Jussi Saramo on ottanut paikkansa julkisuudessa. Opetusasioiden lisäksi hän on ärsyttänyt hallituskumppani keskustaa puheillaan listaamattomien yritysten veroedun poistamisesta. Vasemmistoliitto on nostanut kannatustaan 9,1 prosenttiin (+1,9 prosenttiyksikköä).