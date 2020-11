Pääkaupunkiseudulle tiukat koronarajoitukset – nämä kaikki kaupungin tilat suljetaan

Vapaavuoren mukaan valmisteilla on muun muassa kaikkien kaupungin palvelutilojen sulkeminen. Käytännössä kiinni ovat menossa muun muassa kirjastot ja kaikki liikuntatilat kuten uimahallit, kuntosalit, jäähallit ja palloiluhallien tilat. Samoin työväenopistot, kulttuuritalot ja nuorisotilat sulkevat ovensa. Myös koulujen tilojen iltakäyttö keskeytetään.

Rajoitusten on määrä tulla voimaan muutaman viikon määräajaksi.

– Tarkoitus on, että muutaman viikon tehokuurilla, tiukemmilla otteilla voitaisiin saada tämä tällä hetkellä käynnissä oleva, hyvin huolestuttava kehitys talttumaan, Vapaavuori sanoi tiedotustilaisuudessa.

Vapaavuoren mukaan järeämpiä toimia tarvitaan, koska sairaalahoidon tarve on kasvanut. Lisäksi on tullut ilmi huolestuttavia tartuntatapauksia hoiva- ja asunnottomien yksiköissä. Myös tartuntojen jäljitys on ruuhkautunut, ja liian moni ei ole noudattanut suosituksia.