Eeva Lehtimäen kommentti: Jäätävää menoa Kulmunin ja Saarikon kohtaamisessa – "Istuvan puheenjohtajan haastaminen ei ole koskaan rakkauskomediaa"

Kulmuni taistelee paikastaan

Kurvinen ei mukana

Fanaattiset kannattajajoukot liikkeellä

Keskustassa kaikki on ollut aina suurempaa. Ehdokkaitakin pitää olla monta, koska puolueella on ison liikkeen geenit, kuten Petri Honkonen eilen totesi tiedotustilaisuudessaan.

Mutta. Puolue on pahassa jamassa, jos se on vaihtamassa puheenjohtajaa jo vuoden jälkeen. Uho ja otteet ovat edelleen kuin isolla puolueella, vaikka kannatukseltaan keskusta on ajautunut keskisuurten puolueiden joukkoon. Siinä murheessa puheenjohtajakamppailu on kuin krapularyyppy, varsinkin jos raaka peiliin katsominen jää tekemättä.