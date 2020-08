"Keskustelu on ollut pintasivelyä" – keskustan entinen puoluesihteeri vaatii Saarikolta, Kulmunilta ja muilta puheenjohtajaehdokkailta muuta kuin mukavaa jutustelua

– Keskustelu on ollut sellaista pintasivelyä, sanoo myös keskustan entinen puoluesihteeri, valtiotieteiden tohtori Pekka Perttula STT:lle.

– Kun puolueen kannatus on pienentynyt, kukaan ei halua olla se, joka hajottaa puoluetta vaan haetaan yhdistäviä asioita, Perttula tulkitsee.

Painotuserot tulevat taustoista

Joitain painotuksia nousee esille Perttulan mukaan ehdokkaiden taustojen vuoksi. Varsinaisesti suuria linjaeroja on vaikea löytää vaalikampanjaa varten kirjoitettuja poliittisia ohjelmia tutkailemalla.

Varsinais-Suomesta tuleva Saarikko painottaa sosiaalikysymyksiä. Keskusta – siellä sykkii elämä -ohjelmassaan hän nostaa keskiöön muun muassa, että "keskustan on palattava perusturvapuolueeksi" ja että "haluan, että keskusta on perheiden paras puolestapuhuja, huolien ja toiveiden kuuntelija".

– Yritystoiminnan sääntelyä on purettava. Omistamisen suojasta on pidettävä kiinni, koska se on taloudellisen toimeliaisuuden ja tuottavuuden kasvun elinehto, sanotaan ohjelmassa Vaurauden puitteet – Suomen tie hyvinvointiin.