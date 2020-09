Eeva Lehtimäen kommentti: Annika Saarikko valitaan keskustan johtoon – riittääkö veto voittoon ensimmäisellä kierroksella? Kulmunin tylyys vei terän Saarikon kampanjoinnilta

Annika Saarikko on keskustan kenttäväen selvä suosikki puolueen seuraavaksi puheenjohtajaksi. MTV Uutisten viikko sitten julkaistussa kyselyssä 52 prosenttia vastanneista keskustan piirihallituksen jäsenistä nosti Saarikon suosikikseen. Nykyinen puheenjohtaja Katri Kulmuni sai 26 prosentin ja Petri Honkonen 12 prosentin kannatuksen.

Iltalehden ja Ilta-Sanomien tuoreissa mittauksissa tulokset olivat samansuuntaisia.

Näillä luvuilla Saarikko valittaisiin jo kisan ensimmäisellä kierroksella.

MTV uutisten tavoittamien puolueen sisäpiiriläisten mielestä on kuitenkin mahdollista, että puheenjohtajan valintaan tarvitaan toinen kierros.

Huikea puhe lauantaina omien edessä voi nostaa Saarikon riittävään loppukiriin, jos hän saa taakseen epävarmoja äänestäjiä. Tässä vaiheessa Saarikon ympärillä pitäisi olla myös isompaa hurmosta, jotta puoluekokousväki antaisi hänelle mandaatin suoralta kädeltä, arvioi kentän tuntoja haistellut keskustalainen.

Tyly Kulmuni vei terän Saarikolta

Katri Kulmuni on yksi selkeä syy siihen miksi Saarikko ei ole saanut kampanjaansa sellaiseen lentoon kuin odotettiin. Katri Kulmuni järkyttyi, kun Saarikko lähti kisaan mukaan aiemmista lupauksistaan huolimatta. Tunnelma kampanjakentällä on ollut jäätävä. Kulmuni on ollut kireä kuin viulunkieli, sanoo puolueen sisäpiiriläinen.

Kulmunin tyly ote on selvästi vaikea pala Saarikolle, eikä hän ole ollut terävimmillään ehdokkaiden kohtaamisissa.

Kulmunin sanotaan kampanjoivan maanisesti. Hän on onnistunut puhuttelemaan niitä keskustalaisia, jotka pelkäävät keskustan kannattajien vuotoa muun muassa perussuomalaisiin. Kulmuni on kolistellut keskustan konservatiivilaitaan. Siellä on ollut tilaa, erityisesti niissä joukoissa, jotka eivät sulata keskustan mukanaoloa nykyhallituksessa.

Honkonen yllätti

Kisan yllättäjä on kansanedustaja Petri Honkonen, joka saattaa napata kisassa juuri sen verran kannatusta, että Saarikon valinta ei ratkea ensimmäisellä kierroksella. Honkonen puhuttelee puolueen yrittäjäsiipeä, hän on monissa asioissa arvokonservatiivi verrattuna Saarikkoon ja Kulmuniin. Honkosella on kuitenkin näissä kisoissa uskottavuusongelma: puheenjohtajaraameihin on vielä matkaa.

Mutta nimi jää varmasti puolueväen mieleen.

Ei tullut linjavaalia, tuli ilmapiirivaali

Puheenjohtajakisa ei ole nostanut keskustan kannatusta. Ylen tuoreessa mittauksessa lukemat olivat 11,3%. On helppoa olla samaa mieltä keskustan entisen puoluesihteerin Pekka Perttulan kanssa.

– Keskustelu on ollut sellaista pintasivelyä, Perttula sanoo.

Niinpä lauantaina ei väännetä puolueen linjasta. Eroja ehdokkaiden välille ei ole saatu. Kyse on johtajuus- ja ilmapiirivaalista. Ainakin eduskuntaryhmässä Kulmunin asema on ajautunut umpisurkeaan jamaan.

– Häneen on kyllästytty. Kulmunilla ei ole otetta eduskuntaryhmästä. Puheet ovat kovia, mutta tulosta ei tule, tylyttää kansanedustaja ryhmän tunnelmaa.

Kriisipuolue pyörii puolityhjässä Oulu-hallissa

Keskusta on kriisissä. Siitä ei pääse mihinkään. Vuosi sitten Katri Kulmuni voitti Antti Kaikkosen. Nyt puheenjohtaja menee taas vaihtoon. Yhden sortin ennätys sekin. Kulmunin mukaan keskustan pitää olla 20 prosentin puolue. Nyt se roikkuu kannatuksessa vihreiden takana.

Myös korona kurittaa. Puheenjohtajakamppailusta, värisyttävistä puheista ja joukkovoimasta oli tarkoitus hakea uuttaa potkua puolueelle. Puoluekokoukseen on ilmoittautunut 2416 puoluekokousedustajaa. Koronatilanteen vuoksi valtaosa kenttäväestä on ripoteltu etäpisteisiin kuulemaan sanaa ja äänestämään.

Uutiskuvat tulevat näyttämään symbolisesti mitä keskusta on tällä hetkellä.