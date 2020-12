Eero Laesterän laskelmien takia kyläkouluja lakkautetaan ja kuntia pakkoliitetään – välillä yleisöltä kerätään pesäpallomailoja pois: "Draamaa alkaa tulla, kun eurot loppuvat"

Konsultti Eero Laesterä on kuntatalouden konkari, joka pyydetään lähes poikkeuksetta apuun, kun kunnassa halutaan säästää. Hän on usein kertomassa säästöistä suoraan kuntalaisille kuulemistilaisuuksissa. Toisinaan tilaisuus on aloitettu keräämällä yleisöltä pesäpallomailat pois.