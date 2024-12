13-vuotias Eemeli kerää avaimia, ja toivoo niitä tänä vuonna myös joululahjaksi. Äiti Henna julkaisi toiveesta avunpyynnön Facebookiin.

Montako turhaa, vanhaa avainta sinulla on kotonasi?

Entä, jos lahjoittaisit ne pois?

Eemeli, 13, toivoo tänä jouluna lahjaksi vain avaimia. Äiti Henna julkaisi toiveesta avunpyynnön Facebookiin.

Kansa tuli aiemminkin apuun avainten kanssa: "Yksikin paketti oli kaksi kiloa"

Hennan, 37, esikoinen Eemeli on kerännyt avaimia jo kymmenisen vuotta. Niitä on kertynyt jo yli 500 kappaletta.

– Avaimet ovat Eemelin erityismielenkiinnonkohde. Hänellä on aistisäätelyhäiriö, ja hän on autismin kirjolla. Hän kerää avaimia ja tekee niistä erilaisia nippuja ja sarjoja, ja kuljettaa niitä mukanaan. Niille on avaimenperiä ja avainnauhoja. Avaimet miellyttävät ja rauhoittavat, Henna kertoo.

Tällä hetkellä Eemeli pitää erityisesti autojen, työkoneiden ja vastaavien laitteiden avaimista. Hän on kiinnostunut esimerkiksi kiinteistöhoitajan ja lukkosepän ammatista, mihin avaimet myös sopivat.

– Nykyään hän kerää kaikenlaisia avaimia, mutta eritoten autonavaimet ovat olleet muutaman vuoden ajan suosikkeja.

Avaimia on aiemmin haalittu sekä suutarista että autonromuttamoilta. Myös jouluksi 2023 Henna teki somepäivityksen, joka oli menestys.

– Silloin saimme avaimia ympäri Suomea. Yksikin paketti oli kaksi kiloa, punnitsimme sen. Se oli paras joululahja ikinä, Eemeli unohti kaikki muut lahjat, Henna kuvaa.

– Se oli niin iso asia, että tänä vuonna Eemeli kertoi haluavansa vain avaimia. Mitään muuta hän ei kuulemma tarvitse. Mielestäni on yllättävää, että 13-vuotias haluaa näin vaatimattoman lahjan.

Turhat avaimet kiertoon: "Keräilyavaimet voivat olla käytettyjäkin"

Hennalla ei ole ajokorttia, ja Eemelin isä on päivät töissä. Avainten kokoaminen on siis hieman haasteellista, varsinkin, kun perheessä on myös 4- ja 7-vuotiaat lapset. Kaikille lapsille haluttaisiin jouluksi saman verran lahjoja.

– Siksi tein somepäivityksen uudestaan, jotta saisimme Eemelille avaimista useampia paketteja.

Kokoelmaan kelpaavat kaikenlaiset avaimet: auton, työkoneen, traktorin, vaikka pyörän. Eemelin unelmissa siintää kuitenkin erityisesti yksi.

– Teslan avaimesta hän on haaveillut monta vuotta. Teslalla on autonmuotoisia avaimia. Sekin saisi meiltä hyvän kodin, Henna lupaa.

Uutena avaimet maksavat mallista riippuen kymppejä, jopa yli satasen. Perhe on lisäksi päättänyt, ettei niitä osteta.

– Ihmisillä kuitenkin on hirveästi turhia avaimia kotona. Keräilyavaimet voivat olla käytettyjäkin. Turhia avaimiahan jää kotiin pyörimään, täällä ne saavat hyvin arvostavan kodin, jossa ne saavat huolenpitoa. Se on kierrätystä, Henna sanoo.

Avaimia Eemelin kokoelmasta.

"Tiedän, että Eemeli tulee ilahtumaan"

Toistaiseksi kokoelmaa säilytetään laatikoissa. Perhe on kuitenkin muuttamassa uuteen kotiin, missä Eemeli saa isänsä vanhan vaatekaapin. Sinne avaimet voidaan ripustaa koukkuihin.

– Ne voi laittaa hienosti riveihin ja ne saa paremmin esille, Henna sanoo.

Somepäivityksen myötä avaimia on jo löytynyt.

– Lupauksia on tullut, olen laittanut ihmisille osoitteen, johon avaimia voi lähettää. Muutamasta paikasta myös haemme avaimia, Henna sanoo.

– Tiedän, että Eemeli tulee ilahtumaan avaimista.

