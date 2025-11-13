Heinäkuussa aivoinfarktin saanut kansanedustaja Ben Zyskowicz osallistui tänään kokoomuksen eduskuntaryhmän kokoukseen.
Zyskowiczion osallistumisesta kertoo pääministeri Petteri Orpo (kok.) Facebookissa.
Orpo kirjoittaa päivityksessään, että Zyskowiczin poliittinen analyysi ja huumori ovat kunnossa. Orpo julkaisi myös itsestään kuvan Zyskowiczin kanssa.
71-vuotias Zyskowicz kertoi lokakuussa STT:n haastattelussa, että uskoo pystyvänsä palaamaan eduskuntaan helmikuun alussa.
