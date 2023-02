Tunteet kuumenivat eduskunnan kyselytunnilla – näin Marin vastasi väitteisiin Rahaa on -fläppitaulusta

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) vastasi toteamalla, että Suomi on hyötynyt vihreästä siirtymästä.

– Päinvastoin on niin, että eduskunnan vahvalla tuella ja halliltuksen toimien ansiosta – ja kiitos yritysten, jotka uskaltavat katsoa huomiseen – Suomesssa tapahtuu energiassa pyrkimystä rpuhtaan energian suurvallaksi, joka on tulevaisutta. Teidän näkemyksenne katsoo pikemminkin peruutuspeiliin.

Kokoomus kuittaili hallitukselle fläppitaulusta

– Rinteen-Marinin hallituksen velanotto alkoi jo ennen kuin kriiseistä oli tietoakaan. Rahaa on, luki hallitusneuvotteluissa fläppitaululla. Se raha on ollut lainarahaa, ja seuraava hallitus aloittaa neuvottelunsa sanoilla velkaa on.