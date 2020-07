Eduskunnan puhemies PS-aktiivin tapon yrityksestä: Väkivallan tekijät on saatava vastuuseen teostaan

He kertovat tuomitsevansa tapahtuneen jyrkästi, odottavansa rikoksen selvittämistä ja toivovansa Katajalle nopeaa toipumista.

– Toivotan Katajalle toipumista vammoista ja järkytyksestä. Poliisi selvittää tapahtumien kulkua. Väkivallan tekijät on saatava vastuuseen teoistaan, Vehviläinen kirjoitti Twitterissä.

Tiedot tekijöistä "ristiriitaisia", uhrin vammat vakavia

Poliisi on päässyt kuulemaan Katajaa ja todistajia tapahtumapaikan läheisyydestä, rikoskomisario Annukka Liukkonen kertoo STT:lle. Poliisi ei kerro epäiltyjen tuntomerkkejä, sillä heistä saadut kuvaukset ovat poliisin mukaan ristiriitaisia keskenään.Poliisi tiedotti asiasta ensimmäisen kerran perjantaina, jolloin asiaa tutkittiin epäiltynä törkeänä ryöstönä. Tämän hetken tietojen mukaan omaisuutta ei kuitenkaan epäillä kadonneen.

Kataja on kertonut Keskisuomalaiselle, että hänellä olisi diagnosoitu lievä kallonmurtuma, kolme murtunutta kylkiluuta ja pieni aivoverenvuoto. Hänen mukaansa päästä on laskettu 21 iskupaikkaa, joihin hän on saanut tikkejä.Rikoskomisario Liukkonen ei toistaiseksi kommentoi tekotapaa tarkemmin.