Perussuomalaisten vaalipäällikkö hakattiin niin pahasti, että poliisi tutkii asiaa murhan yrityksenä ja esittää nyt pyynnön sivullisille: "Monellahan saattaa olla turvajärjestelmiä…"

Kataja pahoinpideltiin tuolloin pahoin. Kataja on kertonut tilanteesta ja vammoistaan julkisuuteen itse.

Tekijät karkuteillä

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Paavo Tuominen keskusrikospoliisista kertoo, että tekoon uskotaan liittyvän suunnitelmallisuutta. Muun muassa se on syynä sille, että pahoinpitelyä tutkitaan nimenomaisesti henkirikoksen yrityksenä.

– Toki murhan yritys -nimikkeeseen vaikuttaa myös se, että teossa on käytetty sellaista väkivaltaa, että rikos menee törkeän puolelle.

– Emme voi mitenkään kommentoida motiivia. Tutkinta on vielä niin alkuvaiheessa, Tuominen sanoo.

Kataja on itse kertonut uskovansa, että tekoon liittyisi poliittinen motiivi. Hän on epäillyt väkivallanteon liittyvän siihen, että hän on puhunut äänekkäästi äärioikeistolaisia vastaan.