Perussuomalaisten kansanedustaja puolueaktiivin tapon yrityksestä: En suostu pelkäämään

Onko teolla poliittinen tausta?

Perussuomalaisten kansanedustaja Riikka Purra on järkyttynyt tapauksesta.

Mikäli ilmenee, että teon taustalla on poliittinen motiivi, se tekee siitä Purran mukaan entistä pahemman.

– Se merkitsee sitä, että meillä on Suomessa vakavaa ja hyvinkin äärimmäistä poliittista väkivaltaa.

”Jotkut ovat selvästi peloissaan”

Purra on ollut tänään perussuomalaisten telttatapahtumassa Turussa. Hän kertoo, että Katajan pahoinpitely on puhuttanut siellä puolueväkeä.

– Osa paikalla olleista on ollut selvästi peloissaan, toiset vain halunneet keskustella asiasta.

Puhemies toivottaa Katajalle toipumista

Eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen (kesk.) on ottanut asiaan kantaa Twiterissä.

– Toivotan Katajalle toipumista vammoista ja järkytyksestä. Poliisi selvittää tapahtumien kulkua. Väkivallan tekijät on saatava vastuuseen teoistaan.

Tiedot tekijöistä "ristiriitaisia", uhrin vammat vakavia

Poliisi on päässyt kuulemaan Katajaa ja todistajia tapahtumapaikan läheisyydestä, rikoskomisario Annukka Liukkonen kertoo.

Poliisi kaipaa silminnäkijähavaintoja

Kataja on kertonut Keskisuomalaiselle, että hänellä olisi diagnosoitu lievä kallonmurtuma, kolme murtunutta kylkiluuta ja pieni aivoverenvuoto. Hänen mukaansa päästä on laskettu 21 iskupaikkaa, joihin hän on saanut tikkejä.