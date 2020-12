Eduskunnan "joululahjarahat" herättävät kummastusta – maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän kotitilan lähellä kulkeva tienpätkä saa satojentuhansien parannuksen

– Todella huonokuntoisia päällystettyjä, vuorokausiliikenteeltään 300-500 auton teitä alueellamme on todella paljon. Määrärahat eivät ole aikoihin riittäneet näiden kunnostamiseen. Tämä raha on pois näistä teistä, Huttunen sanoi.

Ministeri tyytyväinen

– Tie on kunnostuksen tarpeessa. Tie on yhdystie ja sillä on paljon raskasta liikennettä ja se on aika-ajoin luokattoman huonossa kunnossa. On hyvä, että maaseudun teihin on nyt enemmän varoja käytössä kuin pitkään aikaan, Leppä kertoo.