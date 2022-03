Keskusta hakee uutta maatalousministeriä – Kalmari ja Katainen nosteessa

Ministeriryhmässä nyt vain yksi nainen

Keskustavaikuttaja kertoo, että Kalmarin lisäksi myös europarlamentaarikko Elsi Kataisella on nostetta. Pohjoissavolainen Katainen on koulutukseltaan agrologi-AMK. Lypsykarjatila Pohjois-Savon Pielavedellä on siirtynyt sukupolvenvaihdoksessa Kataisen pojalle. Kataisen mahdollisuuksia kohentavat kokemus ja verkottuneisuus EU-politiikassa, joka on maatalousministerin tehtävässä keskeisessä roolissa. Hän on parlamentissa toista kautta ja on päässyt maatalousvaliokunnan varapuheenjohtajaksi.