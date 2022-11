Edes markkinoiden paras turvaistuin ei välttämättä pelasta lapsen henkeä – "Ei voi liiaksi korostaa"

Kysymys: Miksei paraskaan turvaistuin välttämättä pelasta lapsen henkeä liikenneonnettomuudessa?

Vastaus: Onnettomuuden sattuessa lapsen selviytymismahdollisuuksiin vaikuttavat monet asiat: törmäysnopeudet, törmäyksen suunta, törmäävät ajoneuvot, ajoneuvojen turvavarusteet sekä se, millainen turvalaite lapsella on ja onko sitä käytetty oikein. Parasta tietenkin olisi, ettei onnettomuuteen jouduttaisi ollenkaan.

Vaikka turvalaitteen rooli on tärkeä, se ei ole ainoa turvallisuuteen vaikuttava tekijä. Jo auton valinnassa olisi järkevä perehtyä turvallisuuteen ja valita mahdollisimman uusi auto, joka omalla budjetilla on saatavissa. Uudempi auto on usein selvästi vastaavaa vanhempaa turvallisempi sekä onnettomuuksia ennaltaehkäisevän, aktiivisen, että niiden seurauksia lieventävän, passiivisen, turvallisuuden saralla.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Ennen ostopäätöstä on vielä järkevää perehtyä juuri kiikarissa olevan automallin törmäystestituloksiin. Valinta kannattaakin kohdistaa autoon, joka on saanut törmäystestistä viiden tähden tuloksen. Tärkeää on kuitenkin huomata, että uudempien automallien kohdalla viiden tähden testimenestys edellyttää huomattavasti enemmän turvavarusteita ja parempaa turvatasoa kuin joskus aiemmin samaan tulokseen yltäneeltä on vaadittu.

Valitettavan usein perheen kakkosautoksi valikoituu vanha ja pieni auto. Sillä sitten yleensä kokemattomampi kuljettaja ajelee kuljettaen lapsia päivähoitoon tai kouluun. Monesti vielä tämän muutaman tonnin hintaluokassa pyörivän auton huoltojen ja renkaiden kohdalla säästellään. Yhtälö ei kuulosta hyvältä – eikä se sitä missään tapauksessa olekaan.

Lapsen turvalaitteen valinta, asennus ja käyttö

Myös lapsen turvalaitetta hankittaessa on syytä tutustua testituloksiin, sillä tuotteissa on isoja laatueroja. Autoliitto julkaisee eurooppalaisten auto- ja kuluttajajärjestöjen yhteistyössä toteuttamaa turvaistuintestiä, jossa annetaan arvosanat kolariturvallisuudesta, käytettävyydestä, istuinmukavuudesta ja kemikaalikuormituksesta.

Turvallisuuden kannalta vakavimpia ovat rakenteelliset heikkoudet, joiden johdosta istuin tai sen telakka saattavat irrota kolaritilanteessa. Käytön vaikeus tai puutteelliset ohjeet lisäävät väärinasentamisen riskiä – niin istuimen kuin lapsenkin osalta.

Jos lapsen turvalaite ei ole kunnolla kiinni autossa – tai lapsi turvalaitteessa – ei hyväkään turvalaite toimi suunnitellusti ja kykene tarjoamaan suojaa. Sama pätee turvavyön reititykseen: sen on kuljettava juuri siten kuin istuimen suunnittelija on asian ajatellut. Käyttöohjeeseen tutustumista ei tässä asiassa voi liiaksi korostaa.

Turvalaitteen käyttöohjeen lisäksi on tärkeää tutustua myös auton käyttöohjekirjaan ja katsoa, mitä siellä ohjeistetaan lasten turvalaitteiden sijoittelusta ja asentamisesta. Esimerkiksi osassa tila-autoja on takaistuimen jalkatilassa säilytyslokero, joka aiheuttaa tiettyjä toimenpiteitä lapsen turvalaitteen tukijalan osalta. Lisäksi istuinvalmistajien verkkosivuilta löytyy tietoa automallikohtaisesti hyväksytyistä asennuspaikoista.

Autoliiton turvaistuintestien tuloksiin tutustuminen on hyvä tapa aloittaa sopivan turvalaitteen etsintä.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Hankittavan turvalaitteen tulisi olla lapselle oikeankokoinen. Liian pieneksi käynyt tai suurella ”kasvuvaralla” varustettu turvalaite ei kykene toimimaan suunnitellusti. Jos istuimen mukautumisskaala on laaja, on hyvä pitää mielessä, että tällöin istuin on turvallisimmillaan yleensä skaalan loppupäässä.

Tärkeää on myös, että lapsi matkustaisi selkä menosuuntaan mahdollisimman pitkään. Lapsen pää painaa suhteessa muuhun kehoon paljon ja niska on varsin herkkä.

Selkä menosuuntaan matkustaessaan lapsen pää tukeutuu hyvin selkänojaan eikä näin pääse heilahtamaan ja kuormittamaan niskaa kohtuuttomasti.

Artikkeli jatkuu videon alla.

10:41 KATSO MYÖS: Näin käytät turvakaukaloa oikein ja varmistat lapsen turvallisuuden.

Kuljettaja voi valinnoillaan vaikuttaa onnettomuuden todennäköisyyteen

Turvaistuintestitulokset kiinnostavat ihmisiä ja hyvä niin. Yhtään vähättelemättä turvaistuimen turvallisuuden tai sen käytön merkitystä, toivoisin, että ihmiset kiinnittäisivät vähintään yhtä paljon huomiota omaan ajotapaansa. Jos asiallisella ajotavalla vältetään onnettomuuteen joutuminen, eivät lapsen turvalaitteen turvaominaisuudet joudu koetukselle.