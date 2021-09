Duuman vaalit – Valtapuolueen ääniosuus jäämässä aiempaa pienemmäksi: "Kova arvovaltatappio Kremlille"

"Kaikki keinot halutun tuloksen saavuttamiseksi käytetty"

– Tietyllä tavalla ainakin parlamenttivaaleissa tämä apatia on palvellut valtapuoluetta siinä mielessä, että on saatu uurnille Kremliä joka tapauksessa äänestävät. Ja on haluttukin, että vaihtoehtoja etsivät äänestäjät pysyisivät kotona. Nyt on nähtävissä, että tietynlaista protestiliikehdintää on liikkeellä. Ehkä tässä on jonkinlaisen protestiäänestämisen henkeä ja siinä mielessä voi nähdä, että se on vähintäänkin kova arvovaltatappio Kremlille, Lassila toteaa.