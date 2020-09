Venäjän aluevaalit eivät yleensä kiinnosta kansainvälisesti – nyt asia on toisin ja syitä on kaksi: Putin ja Navalnyi

Yleensä nämä aluevaalit eivät ole kansainvälisesti kiinnostaneet, mutta nyt on toisin – monestakin syystä. Ensimmäinen syy on presidentti Vladimir Putinin henkilökohtainen kannatus.

– Putinin suosio on vuodesta 2014, eli Krimin valtauksesta lähtien tullut koko ajan jossain määrin alaspäin. Tämän vuoden aikana on nähty suorastaan romahdusmainen notkahdus. Tästä ajatellaan, että voidaan saada jonkinlaista osviittaa, sikäli miten vaalituloksiin voidaan luottaa, kertoo MTV Uutisten erikoistoimittaja Mirja Kivimäki.

Syy numero kaksi: myrkytetty Navalnyi

Toinen syy vaalien merkitykselle on myrkytetty oppisitiojohtaja Aleksei Navalnyi. Navalnyi oli Siperiassa esittelemässä niin sanottua älykästä äänestämistä silloin, kun hänet myrkytettiin.

– Lyhyesti sanottuna se on malli, jolla pyritään estämään Putinin Yhtenäinen Venäjä -puolueen vallassaolon jatkuminen. Kaikkihan periaatteessa Suomestakin tietävät, että vaalimatematiikka on muutakin kuin suosituimman ehdokkaan äänestämistä. Se on myös sitä, että äänet hajaantuvat, ja tätä älykäs äänestäminen pyrkii hallitsemaan.