Venäjän duuman vaalien tulos on ennalta selvä, sanoo UPI:n tutkija – "Avoimia kysymyksiä on enää se, kuinka paljon vaalivilppiä tarvitaan"

MTV Uutiset Livessä vierailleen ulkopoliittisen instituutin UPI:n tutkija Veera Laineen mukaan vaalitulosta ei tarvitse arvuutella. Hänen mukaansa on varmaa, että valtapuolue voittaa vaalit.

– Se on etukäteen pedattu, että valtapuolue nämä vaalit voittaa. Oikeastaan nyt kolmantena äänestyspäivänä avoimia kysymyksiä on enää se, kuinka paljon vaalivilppiä tuloksen varmistamiseen tarvitaan ja millä tavalla venäläiset sen sitten hyväksyvät, tai reagoivatko he siihen.