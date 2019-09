Kehotus taktiseen äänestämiseen puri Moskovassa – "Kenraaliharjoitus vuoden 2021 duuman vaaleja varten"

Valtapuolue Yhtenäinen Venäjä sai enää 25 edustajaa 45-paikkaiseen valtuustoon, kun tähän saakka puolueen ja sen tukemien valtuutettujen paikkamäärä on ollut 38. Yhtenäinen Venäjä ei esiintynyt vaaleissa omilla tunnuksillaan, vaan puolueen ehdokkaat yrittivät esiintyä "itsenäisinä" vaalitappion siintäessä.

– Tällainen vaalitulos ei anna hallinnolle hengähdystaukoa. Mielenkiintoista on nähdä rauhoittuuko tilanne. Näkemykseni on, että ei. Hyvin monelle on jäänyt paljon hampaankoloon, arvioi Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila.