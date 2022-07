Drew Barrymore avautuu ystävyydestä Cameron Diazin kanssa – kaksikkoa yhdistää yksi yllättävä asia

Näyttelijät Drew Barrymore , 47, ja Cameron Diaz , 49, ovat olleet hyviä ystäviä jo yli 30 vuoden ajan. Barrymore kertoi haastattelussa, että pitkä ystävyys Diazin kanssa on tuonut mukanaan yhteisten elokuvien lisäksi myös havahtumisen ympäristöarvoihin, uutisoi People .

Barrymore toimii nykyisin ympäristöystävällisen siivousbrändin sijoittajana, ja osaltaan siitä on kiittäminen Diazia – ja Diazin 1990-luvulta asti jatkunutta isosiskonomaista ohjeistusta.

Barrymore on kertonut, että Diaz on saanut hänet näkemään ympäristöarvot uudella tavalla sitkeällä toiminnallaan.

– Kun aloin katsomaan puhdistustuotteitani, ajattelin vain "Voi luoja, kaikkialla on niin paljon muovia." Sinulla on uudelleen täytettävä annostelija, mutta täyttöpakkauksetkin ovat muovia, Barrymore sanoi.

Drew Barrymore on entinen lapsitähti, sillä hän teki läpimurtoroolinsa elokuvassa E.T. vain seitsemän vuotiaana. Cameron Diazin merkittävimmät elokuvat ovat The Mask ja Sekaisin Marista.