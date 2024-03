Zoë Kravitz kuittali Lenny-isälleen: "Enimmäkseen olen nähnyt paitojesi läpi"

Rokkari Lenny Kravitz , 59, sai 12. maaliskuuta oman tähtensä Hollywoodin Walk of Famelle. Hänen tyttärensä näyttelijä-malli Zoë Kravitz , 35, piti isälleen puheen seremoniassa.

– Tyttärenäsi oleminen on ollut yksi elämäni suurista seikkailuista. Olemme käyneet läpi paljon. Olemme nähneet paljon. Minä olen nähnyt paljon. Olen nähnyt sinun muuttuvan mitä kauneimmilla tavoilla, olen nähnyt sinun pysyvän samana mitä tärkeimmillä tavoilla, Zoë sanoi puheessaan.

/All Over Press

Zoë kertoi, että he ovat isänsä kanssa kasvaneet monella tapaa yhdessä, koska Lenny oli hyvin nuori saadessaan tyttärensä ex-vaimonsa Lisa Bonetin , 56, kanssa: vain 24-vuotias.

/All Over Press

– Suhteesi neulepaitaan on luultavasti pisin, ja se toimii, tytär jatkoi.

Lenny on nelinkertainen Grammy-voittaja, jonka hitteihin kuuluvat muun muassa American Woman ja Fly Away. Tänä keväänä hänen on määrä julkaista kahdestoista studioalbuminsa, joka kantaa nimeä Blue Electric Light.