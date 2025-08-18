Vain kuukausia sitten avioitunut Miss Universum -kilpailija, 30, on kuollut hirvikolarissa

Malli Kseniya Alexandrova, 30, on kuollut muutama viikko heinäkuisen hirvikolarin jälkeen.

Malli ja Miss Universum -kisoissa kilpaillut Kseniya Alexandrova on kuollut muutama viikko sen jälkeen, kun hirvi törmäsi hänen autonsa tuulilasiin, kertoo People. Hän oli 30-vuotias.

Alexandrova sai vakavia aivovammoja heinäkuussa tapahtuneessa onnettomuudessa, kun hän ajoi autollaan Tverin alueella Venäjällä. Hän kuoli myöhemmin sairaalassa vammojensa aiheuttamien komplikaatioiden vuoksi 12. elokuuta, kertoi venäläinen uutislähde Rossiyskaya Gazeta.

Myös Alexandrovan mallitoimisto Modus Vivendis vahvisti hänen kuolemansa 13. elokuuta Instagramissa julkaistussa tiedotteessa.

Uutislähteen mukaan Alexandrova ja hänen miehensä olivat ajamassa kotiin Rzhevistä 5. heinäkuuta, kun heidän autonsa törmäsi hirveen.

Alexandrova istui matkustajan paikalla, kun hänen miehensä ajoi, ja yhtäkkiä hirvi tuli tielle.

– En ehtinyt tehdä mitään, Alexandrovan aviomies kertoi Rossiyskaya Gazeta -lehdelle.

Hän muisteli, että Alexandrova oli tajuton törmäyksen jälkeen

– Kaikki oli veren peitossa, hän jatkoi.

Aviomies kertoi Rossiyskaya Gazetalle, että muut kuljettajat pysähtyivät auttamaan ja pelastushenkilökunta saapui paikalle noin 15 minuutissa. Alexandrova kuljetettiin sairaalaan Moskovaan, mutta häntä ei voitu pelastaa.

Alexandrovan Instagram-tilin mukaan hän oli mennyt naimisiin aviomiehensä kanssa vain neljä kuukautta ennen onnettomuutta.

Alexandrova työskenteli mallina ja edusti Venäjää Miss Universum -kilpailussa vuonna 2017. Us Weekly -lehden mukaan hän oli ensimmäinen perintöprinsessa Miss Russia -kilpailussa aiemmin samana vuonna.

Alexandrova oli myös psykologi, joka oli suorittanut tutkinnon Moskovan pedagogisessa valtionyliopistossa.

Lähde: People