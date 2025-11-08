Red Bullin Max Verstappen ja kisainsinööri Gianpiero Lambiase kävivät kiivasta sananvaihtoa Sao Paulon F1-sprintin aikana.
Lauantain sprintti keskeytyi, kun McLarenin Oscar Piastri, Sauberin Nico Hülkenberg ja Alpinen Franco Colapinto ajoivat samassa mutkassa ulos.
Red Bullin Max Verstappen kiisteli punaisten lippujen aikana kisainsinöörinsä Gianpiero Lambiasen kanssa vaikeuksistaan ykkösmutkassa.
– Auto vain tanssii kaikkialla. Kamalaa. En pysy mukana, alankomaalaistähti raportoi tiimiradioon.
Lambiase vastasi:
– Annamme sinulle suosituksia mutkaan 1, se näyttää huonolta.
Verstappenilla oli vastalauseensa.
– Ei, on vain märkää. Minulla ei ole pitoa. Kyse ei ole tasapainosta, hän älähti.