– Ei, on vain märkää. Minulla ei ole pitoa. Kyse ei ole tasapainosta, hän älähti.

Max Verstappen ja kisainsinööri Gianpiero Lambiase kävivät asioita tiukasti läpi.

Max Verstappen ja kisainsinööri Gianpiero Lambiase kävivät asioita tiukasti läpi. xpbimages.com

Muutoksia

– En pystynyt oikein pysymään edellä ajaneiden mukana. Jos löydämme vähän (suorituskykyä) lisää, ehkä voin taistella enemmän myös Mercedeksen kanssa, hän kommentoi Crash.netin mukaan.