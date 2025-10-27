Shedden on kuitenkin kertonut julkisesti tekevänsä joukkueensa pelitapaan rajujakin muutoksia, sillä hän ei halua joukkueensa pelaavan trapia, koska hän ei Ilta-Sanomille antamien kommenttiensa mukaan kuulu kyseisen pelitavan ylimpiin ystäviin.

– On kyllä erittäin mielenkiintoista nähdä, miten he tulevat pelaamaan. Jos hän vihaa trapia, niin sellainen pelisysteemin niin totaalimuuttaminen tarkoittaa myös sitä, että tosi iso osa treeneistä täytyy vaihtaa. En tiedä, kuinka paljon hän itse vetää, mutta hänen täytyisi aika paljon itse vetää, jos haluaa muutoksen, koska muut (valmentajat) ovat tottuneet edellisiin treeneihin. Siinä on iso muutos. Sen takia on kiva katsoa, miten he pelaavat, Kivi pohtii.