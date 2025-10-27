SM-liigassa pelaavan Vaasan Sportin tuore päävalmentaja Doug Shedden aikoo muuttaa radikaalisti Sportin pelitapaa, mikä herättää MTV Urheilun asiantuntijan Karri Kiven mukaan paljon kysymyksiä.
Liki 20 vuoden tauon jälkeen SM-liigapäävalmentajaksi palannut Shedden nähtiin ensimmäisen kerran Sportin peräsimessä jo viime keskiviikkona, mutta vielä tuolloin kokenut kanadalaisvalmentaja ei lähtenyt sorkkimaan joukkueen pelitapaa.
Shedden on kuitenkin kertonut julkisesti tekevänsä joukkueensa pelitapaan rajujakin muutoksia, sillä hän ei halua joukkueensa pelaavan trapia, koska hän ei Ilta-Sanomille antamien kommenttiensa mukaan kuulu kyseisen pelitavan ylimpiin ystäviin.
– Tuo kommentti on herättänyt paljon keskustelua. Aika monet ovat siihen kiinnittäneet huomiota. Kun ottaa huomioon, että Sport on pelannut tosi pitkään, kaikista eniten trapia, Kivi pohtii.
Sport jatkaa kauttaan perjantaina, kun se matkustaa Raumalle sarjakakkosena olevan Lukon vieraaksi. Kivi odottaa kyseistä ottelua suurella mielenkiinnolla juuri Sheddenin ja Sportin takia.