Pätkätyömies takoo kovaa jälkeä SM-liigassa – liekehti lauantain kierroksella: "Hyvin on mennyt, ei käy kiistäminen"

Yksi Sportin yllättäjistä on ollut puolustaja Teemu Suhonen , joka hankittiin Vaasaan lokakuun alussa paikkaamaan loukkaantumisia. Sopimuksetta ennen Sportiin tuloa ollut Suhonen treenasi kesän Kuopiossa itsenäisesti, jonka jälkeen treenit jatkuivat syyskuussa KalPan A-nuorten mukana.

Hän on kirjauttanut seitsemässä ottelussa tehopisteet 2+6=8, ja on tällä hetkellä neljän ottelun pisteputkessa. Lauantaina hän kirjautti kolme syöttöpistettä.

– Hyvin on mennyt, ei sitä käy kiistäminen. Ylivoimalla on tullut tehoja ja se on varmasti yksi asia, mitä minulta odotetaankin. Hyvään suuntaan ollaan menossa, mutta uskon, että pystyn vielä napsun parantamaankin, Suhonen summasi.