Dopingkäryn tahrima maalivahti siirtyy SM-liigaan: "Kokenut paljon"

– Hän on hyvin motivoitunut tänne tulostaan. Uskomme, että hän on oikeanlainen maalivahti auttamaan meitä saavuttamaan hienoja asioita tällä kaudella. Robin on pelannut myös monissa sarjoissa ja kokenut paljon. Tiedämme, että hänellä on 13 vuotta sitten tapahtunut doping-rikkomus, jonka hän on myöntänyt ja rangaistuksensa kärsinyt. Robin on tehnyt vahvan ja puhtaan paluun huipulle sen jälkeen, Laine perkasi.