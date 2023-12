SM-liiga-seura nappasi suomalaisen NHL-vahdin – ovi käy myös toiseen suuntaan

Karkkilassa syntynyt Gibson on pelannut koko tähän astisen uransa Pohjois-Amerikassa lähdettyään vuonna 2008 Bluesin junioreista aluksi juniorisarjoihin. Los Angeles Kings varasi Gibsonin NHL:ään vuonna 2011 varaustilaisuuden toisella kierroksella. Ensimmäisen NHL-sopimuksensa hän teki vuonna 2013 Toronto Maple Leafsin kanssa. Keväällä 2021 Gibson pääsi nostamaan Stanley Cupia Tampa Bay Lightningin kolmosvahtina. Gibson pelasi kauden aikana kaksi ottelua Lightningissa.

Ura NHL:ssä ei kuitenkaan lähtenyt liitoon, vaan Gibson on torjunut pääasiassa AHL-sarjassa.

– Nykyisessä joukkueessa ei ole tuttuja pelikavereita, mutta muutamaa vastaan olen pelannut AHL:ssä. Lisäksi sain tietää vanhalta joukkuekaveriltani, että Rauma on upea jääkiekkokaupunki ja joukkue on kilpailukykyinen.

– ”Gibi” on isokokoinen maalivahti, ei ainoastaan pitkä, mutta myös harteikas. Yli kymmenen vuotta eri ammattilaissarjoissa kertoo, että kyseessä on kokenut maalivahti. Torjuntatyyliltään hän on rauhallinen ja hyvin peittävä.