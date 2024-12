Kriittistä kaupunkia evakuoidaan Ukrainassa – kaikki eivät lähde: "Menin naimisiin täällä, minut kastettiin täällä"

Pokrovsk on kaupunki, jossa Venäjän joukot ovat hiillostavan lähellä. Arkeen kuuluvat pyhinäkin sähkökatkokset ja taistelun äänet.

Itä-Ukrainassa sijaitseva Pokrovsk on sodankäynnin polttopisteessä. Noin 60 000 asukkaan kaupunki on Ukrainan huollon keskittymä ja liikenteen solmukohta. Siksi se on jatkuvasti Venäjän kiinnostuksen kohde.

Venäläisjoukot ovat taas lähellä. Asukkaita evakuoidaan, vaikka pitäisi valmistautua juhlapyhiin.

– Taistelut ovat käynnissä. Voimme kuulla tykistötulen. Valitettavasti ihmisten täytyy lähteä heti, kertoo pelastustyöntekijä Roman Koltsov uutistoimisto Reutersille.

Kaikki eivät suostu lähtemään. Yksi heistä on eläkeläinen Oleksandr Sopov, 64.

– Pysyn täällä viimeiseen asti. Synnyin ja kasvoin täällä. Menin naimisiin täällä, minut kastettiin täällä. Olen viettänyt täällä koko elämäni.

Sopov ei edes tiedä, minne pakenisi.

– Mitä järkeä on ylipäätään paeta? Toivon, että parempaa tulee.

Tärkeintä on pysyä lämpimänä

Pokrovskin asukkaat ovat tottuneet sähkökatkoihin ja kaasutoimitusten keskeytyksiin. Juomavettä jonotetaan jakelupisteellä.

– Täällä on onneksi aina ollut vettä, kun tulemme. En kylläkään tiedä, kuinka kauan tänne vettä toimitetaan, miettii vain etunimensä kertova Nadiia.

Ruokakauppias Oksana Yarova näkee hädän lähietäisyydeltä.

– Muutama päivä sitten vapaaehtoiset toivat humanitaarista apua. Kaupan takana on piha, johon kokoontuu alueen asukkaita. Heitä ei pystytä auttamaan riittävästi. Ihmiset linnoittautuvat koteihinsa ja yrittävät pysyä edes lämpimänä.

Katso ylhäältä videolta, kuinka karua arkea Pokrovskissa eletään.