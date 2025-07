Donald Trumpilta poikkeuksellinen uhkavaatimus jättiseuralle

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkää estää NFL-seura Washington Commandersin stadionhankkeen toteutumisen, jos seura ei ota käyttöön vanhaan nimeään Washington Redskinsiä.

Amerikkalaisen jalkapallon seura hylkäsi Redskins-nimensä vuonna 2020. Seuran nimeä oli kritisoitu vuosikymmenten ajan, koska sen katsottiin viittaavan rasistisesti Yhdysvaltojen alkuperäiskansojen joukkotuhontaan.

Trump oli jo aiemmin esittänyt Redskins-nimen palauttamista, kuten myös Baseball-seura Cleveland Guardiansin vanhan nimen Indiansin palauttamista. Sunnuntaina Trump kertoi mahdollisesti ryhtyvänsä toimiin, jos huutoon ei vastata.

– Saatan asettaa rajoituksia heille. Elleivät he ota käyttöön alkuperäistä nimeään Washington Redskins ja hylkää naurettavaa liikanimeään Washington Commandersia, en tee heidän kanssaan diiliä stadionin rakentamiseksi Washingtoniin, Trump sanoi.

Seura muutti vuonna 1997 Washingtonista Landoverin esikaupunkialueelle Marylandiin vuonna 1997. Aiemmin tänä vuonna Commanders kuitenkin pääsi Columbian piirikunnan hallinnon kanssa sopimukseen paluusta Washingtoniin. Uuden stadionin on määrä valmistua vuonna 2030.

Trumpilla on hyvin rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa asiaan nykyisen Columpian piirikuntaa koskevan lainsäädännön puitteissa. Hän on kuitenkin puhunut suurempien toimivaltuuksien puolesta toteamalla helmikuussa: "Minusta meidän pitäisi ottaa valta Washington D.C.:ssä".

Commandersin edustajat eivät ole toistaiseksi kommentoineet asiaa Reutersille.

Jotkut kannattajat ovat kampanjoineet perinteikkään Redskin-nimen palauttamisen puolesta, mitä johtavat alkuperäiskansoja edustavat järjestöt, muun muassa The National Congress of American Indians, The Association on American Indian Affairs ja Cultural Survival ovat vastustaneet.

Ainakin yksi järjestö, The Native American Guardian's Association on asettunut Redskins-nimen palauttamisen puolelle ja on puoltanut "alkuperäisten amerikkalaisten nimien ja kuvastojen kunnioittavaa käyttöä urheilussa, koulutuksessa ja julkisessa elämässä.