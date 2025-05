"Ilmeistä korruptiota" – Donald Trumpin lentokoneaikeet Qatarin kuningasperheeltä herättävät kohua Yhdysvalloissa

Yhdysvaltain perustuslaki kieltää hallinnon edustajia ottamasta vastaan lahjoja kuninkaallisilta ja vierailta valloilta.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on aikeissa ottaa vastaan Boeingin valmistaman ylellisen lentokoneen Qatarin kuningasperheeltä, kertovat yhdysvaltalaismediat.

Medioiden mukaan Trump aikoisi käyttää kyseistä konetta ensin presidentin virallisena lentokoneena, joka tunnetaan nimellä Air Force One, ja jatkaa sillä lentämistä vielä kautensa jälkeenkin.

Trumpin uutisoidut aikeet ovat varsin ongelmallisia, sillä Yhdysvaltain presidentin vastaanottamia lahjoja koskevat erittäin tiukat säännöt.

Uutiskanava ABC News kuvaili konetta lentäväksi palatsiksi. Sen mukaan Boeing 747-8 -tyypin kone olisi mahdollisesti kallein lahja, jonka Yhdysvaltain hallinto on koskaan saanut.

Qatar pyrki pikaisesti vähättelemään kohua ja sanoi, että huhut, joiden mukaan lentokone olisi lahja, ovat epätarkkoja.

– Koneen mahdollista siirtoa tilapäiseen käyttöön Air Force Onena arvioidaan parhaillaan Qatarin puolustusministeriön Yhdysvaltain puolustusministeriön välillä, Qatarin edustaja Ali al-Ansari sanoi.

Al-Ansari sanoi, ettei asiasta ole tehty vielä päätöstä.

Trumpin liittolaisetkin kritisoivat aikeita

Yhdysvaltain perustuslaki kieltää hallinnon edustajia ottamasta vastaan lahjoja "miltään kuninkaalta, prinssiltä tai vieraalta vallalta". Asiasta linjataan niin sanotussa palkitsemislausekkeessa.

Trump pyrkisi kuitenkin kiertämään lakia luovuttamalla koneen hänen kunniakseen perustetulle presidentin kirjastolle kautensa päätyttyä. ABC Newsin ja New York Timesin mukaan aikeet on määrä julkistaa, kun Trump vierailee tällä viikolla kolmessa Lähi-idän maassa, mukaan lukien Qatarissa.

Trumpin lentokoneaikeet ovat herättäneet Yhdysvalloissa etiikkaan liittyviä kysymyksiä kummallakin puolella poliittista kenttää. Lahjan vastaanottaminen näyttää rikkovan lakeja, joilla pyritään torjumaan korruptiota maan hallinnossa.

Trumpin laitaoikeistolainen liittolainen Laura Loomer kuvaili, että koneen vastaanottaminen tahraisi maan hallinnon.

– Emme voi hyväksyä 400 miljoonan dollarin "lahjaa" pukuihin sonnustautuneilta jihadisteilta, hän julisti viestipalvelu X:ssä.

Valkoinen talo ja maan oikeusministeriö uskovat kuitenkin, että kyseessä on laillinen lahja eikä lahjus, koska konetta ei anneta vastineeksi mistään tietystä palveluksesta tai teosta, lähteet kertoivat ABC Newsille.

Lähteiden mukaan lahja ei olisi myöskään perustuslain vastainen, koska lentokonetta ei koskaan lahjoiteta yksityishenkilölle, vaan se toimitetaan ensin Yhdysvaltain ilmavoimille ja luovutetaan tämän jälkeen presidentin kirjastolle.

"Ilmeistä korruptiota"

Demokraattien kansalliskomitean DNC:n mukaan lentokoneen vastaanottaminen on todiste siitä, että Trump käyttää presidenttiyttään henkilökohtaisen taloudellisen hyödyn tavoitteluun.

– Samalla kun työssäkäyvät perheet varautuvat korkeampiin kustannuksiin ja tyhjiin hyllyihin, Trump keskittyy yhä rikastuttamaan itseään ja miljardööritukijoitaan, DNC sanoi sähköpostiviestissä puolueen kannattajille.

Useat demokraattipäättäjät arvostelivat niin ikään lentokoneaikeita.

Senaattori Chris Murphy kutsui suunnitelmaa täysin laittomaksi. Kongressiedustaja Kelly Morrison puolestaan sanoi, että tällainen lahja on ilmeistä korruptiota ja epäeettinen lahjus, joka on kielletty Yhdysvaltain perustuslaissa.

Trump on ollut jo pitkään tyytymätön Air Force One -lentokoneisiin. Yhdysvaltain presidentin käytössä on tällä hetkellä kaksi pitkälle räätälöityä Boeing 747-200B -tyypin konetta.