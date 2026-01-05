Jalkapallon perinteikäs skotlantilaismenestyjä Celtic on ajautunut pahemman luokan syöksykierteeseen.
Suomalaismaalivahti Viljami Sinisalon edustama Celtic reagoi surkeisiin tuloksiinsa maanantaina, kun seura antoi potkut päävalmentajalleen Wilfried Nancylle. Ranskalainen Nancy ehti toimia Celticin päävalmentajana vain 33 päivän ajan. Hän valmensi joukkueen kuuteen tappioon kahdeksassa ottelussa.
Nancyn kohtalo sinetöityi viime viikonloppuna Glasgow'n paikalliskamppailussa, kun Celtic hävisi pääkilpailijalleen Rangersille 1–3.
Skotlannin mestaruuden 55 kertaa voittanut Celtic antoi kenkää myös Nancyn valmennusryhmälle sekä seuran jalkapallojohtajalle Paul Tisdalelle.
Celticillä on ollut tällä kaudella jo kolme vastuuvalmentajaa. Joukkue aloitti kauden Brendan Rodgersin komennossa. Pohjoisirlantilainen erosi tehtävästään lokakuussa, ja väliaikaismanageriksi tuli Martin O'Neill.
Edinburghilainen Hearts johtaa Skotlannin liigaa kuuden pisteen erolla hallitsevaan mestariin Celticiin ja Rangersiin.
Sinisalo on kantanut Celticissä kakkosmaalivahdin vastuuta kokeneen Kasper Schmeichelin takana.